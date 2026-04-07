“Tratan de silenciar toda crítica”: Rospigliosi cuestiona condena por difamación agravada

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció tras ser condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada en contra de Delia Espinoza. A través de su cuenta en X, rechazó la decisión judicial y aseguró que se trata de un intento por limitar sus opiniones.

En su publicación, el parlamentario afirmó que la sentencia responde a sus críticas contra la exfiscal de la Nación, a quien había cuestionado previamente. “Tratan de silenciar toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial”, escribió, mostrando su desacuerdo con el fallo emitido en su contra.

La jueza provisional Norma Carbajal me ha sentenciado a 9 meses de cárcel, 200,000 soles de reparación civil y 62,400 de multa, por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la ex fiscal Delia Espinoza. Por señalar que es pro terrorista, pro… — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 7, 2026

Rospigliosi también detalló las sanciones impuestas, que incluyen una reparación civil de 200 mil soles y una multa adicional, además de la pena suspendida. En ese contexto, sostuvo que continuará defendiendo su posición frente a lo que considera una persecución injusta.

Asimismo, el titular del Legislativo señaló que sus declaraciones se dieron en el marco de cuestionamientos a decisiones adoptadas por Espinoza durante su gestión, e insistió en que su intención fue respaldar a efectivos policiales y militares.

SOBRE LA SENTENCIA

La decisión fue adoptada por la jueza Norma Carbajal Chávez, del Juzgado Supremo Unipersonal, quien también dispuso el pago de una reparación civil de 200 mil soles a favor de la exfuncionaria. A ello se suma una sanción económica adicional correspondiente a 100 días multa que deberá abonar el sentenciado.

Como parte de las condiciones impuestas, Rospigliosi deberá cumplir reglas de conducta por un año, entre ellas no cambiar de domicilio ni salir de la ciudad sin autorización judicial, presentarse periódicamente ante el control biométrico y evitar la comisión de nuevos delitos, además de cumplir con el pago de la reparación fijada.

La sentencia será notificada de manera formal el próximo 15 de abril en audiencia pública.

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