Alejandro Rospigliosi sobre José María Balcázar: “No puede gobernar sin su Consejo de Ministros”

Tras la designación de José María Balcázar como nuevo presidente encargado de la República, le corresponde abrir formalmente el proceso para la conformación del Gabinete de Ministros. Ante ello, surge la duda respecto a cuánto tiempo se tomará para conformarlo y qué pasa con la continuidad del Ejecutivo en medio de esta transición política.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi señala que, de acuerdo con el proceso, el actual presidente debe elegir primero al presidente del Consejo de Ministros para luego designar a los representantes de las 18 carteras restantes.

“No hay un plazo, pero el presidente no puede gobernar si sus actos no son firmados por él y por el presidente del Consejo de Ministros”, señala el especialista.

Sin embargo, reconoce que al tomarse más tiempo, puede ser contraproducente para determinar cuál será la hoja de ruta de este gobierno de transición.

Recordó, además, que los gobiernos que más demoraron en elegir a sus ministros fueron el de Martín Vizcarra, que tardó alrededor de 10 días, seguido de José Jerí.

SOBRE LOS ACTUALES MINISTROS

El marco constitucional establece en su artículo 130 que, cuando un nuevo presidente asume el cargo, el Consejo de Ministros debe renunciar en pleno, dejando una administración transitoria hasta la conformación del nuevo gabinete.

En ese contexto, Balcázar señaló que se reunirá con los ministros que podrían permanecer en el cargo. “La reunión con los actuales ministros es un gesto político”, señala Rospigliosi.

Además, asegura que, al ser de la bancada de Perú Libre, es muy probable que Vladimir Cerrón sea quien determine la dirección de su trabajo. “Está claro que su líder es Cerrón y que va a tener que seguir algunas instrucciones de él. Ahora mismo, la situación es difícil”, declaró.

