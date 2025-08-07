UCV demanda a periodista de Latina Noticias por solicitar tesis de congresista María Acuña: intenta evitar futuras solicitudes

La Universidad César Vallejo demandó a reportero de Latina y al Tribunal de Transparencia del MINJUS por resolución que la obliga a entregar tesis de congresista Acuña. Además busca bloquear el trámite de nuevas solicitudes de acceso a la información pública.

Jefferson Luyo, reportero de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, fue demandado por la Universidad César Vallejo en un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Luyo fue notificado en su domicilio este jueves 7 de agosto sobre la demanda interpuesta por la casa de estudios, fundada por el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta.

UCV OCULTÓ TESIS DE MARÍA ACUÑA

La demanda contra el reportero tiene como origen la solicitud de acceso a la información pública que tramitó el 12 de junio del 2023 ante la Universidad César Vallejo, en la que pidió copia de las tesis de maestría y doctorado de la congresista María Grimaneza Acuña Peralta, hermana del fundador. En su momento, la Universidad César Vallejo rechazó entregar estas copias, por lo que, tras una apelación de Luyo ante el Tribunal de Transparencia, obligó a la universidad a entregar dichas copias. Sin embargo, la universidad de los Acuña pretende desconocer esta decisión.

“Pretensión Principal: se declare la nulidad total de la Resolución N° 2353-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA del 6 de julio del 2023, que declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por Jefferson Samir Luyo Salvador y ordenaron a la Universidad César Vallejo que entregue al recurrente la información solicitada”, se lee en la demanda presentada por la casa de estudios ante el Poder Judicial.

BUSCARÍAN BLOQUEAR ENTREGA DE TESIS

Esta demanda también busca que la universidad pueda bloquear futuras entregas a los ciudadanos de copias de tesis o de cualquier otra información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin perjuicio de este proceso legal, Punto Final ya ha publicado dos reportajes que ponen en duda la originalidad de las tesis de María Acuña, tras ser analizadas con la herramienta de detención de plagio Turnitin.

La Unidad de Investigación pudo obtener las tesis de María Acuña a través de otras fuentes, en vista que la Universidad César Vallejo, no solo se había negado a entregarlas, sino que aseguró que se habían perdido del archivo durante el fenómeno del Niño Costero.

