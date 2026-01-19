¿Vacancia o censura?: las mociones que buscan desterrar a José Jerí de la presidencia del Perú

El 13 de enero de 2026, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, presentó una vacancia contra José Jerí luego de que Punto Final revelase la reunión clandestina con el empresario chino Zhihua Yang. Luego de cinco días, se develó que también tuvo reuniones con Ji Wu Xiaodong, empresario que cumplía prisión domiciliaría vigente por deforestación, pero que visitó Palacio de Gobierno. En este contexto, varios congresistas han planteado mociones de censura y vacancia con tal de retirar al mandatario de Somos Perú de la presidencia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos figuras?

Ante este complejo contexto político, Latina Noticias consultó con tres especialistas en materia constitucional y política con el fin de comprender si procede una censura o vacancia presidencial.

Para la censura de la Mesa Directiva o de un miembro de la Mesa Directiva, se necesita 66 votos; para vacar a un congresista son 87. Hay una diferencia de alrededor de 20 votos, pero para ambos son distintos los procesos, según declaran los expertos.

Dos figuras clave pero con grandes diferencias

“Dos figuras perfectamente avaladas por la ley y la constitución”, señala de primer plano Víctor Andrés García Belaunde, abogado y excongresista de Acción Popular.

“La vacancia es una atribución constitucional que se refiere a dejar afuera a un presidente que ha cometido conductas morales no correctas”, explicó Belaunde, resaltando que solo se somete cuando la vacancia presidencial es imputada a un presidente elegido en elecciones, como Boluarte, quien sí se aplicó de manera correcta la figura gracias a que estuvo como vicepresidenta de Pedro Castillo.

La diferencia entre José Jerí y los demás presidentes vacados, es que él está encargado de la presidencia, más no es un presidente electo, es decir, solo es de transición ante la crisis, según Belaunde. Esto ocurre porque actualmente es presidente del Congreso, acompañado de su Mesa Directiva liderada por el fujimorista Fernando Rospigliosi.

“En teoría tiene dos cargos en los poderes: de presidente de la República y presidente del Congreso. Entonces, por un cargo, la presidencia del Congreso, se puede pedir una censura, y por un voto adicional (vacancia congresal) -de 20 a 41 votos-, puede ser retirado como presidente del Congreso”, señala Belaunde, con énfasis en que está la posibilidad de pedir una censura ante toda la mesa o solo a Jerí.

También consultamos por la posibilidad de que Acción Popular apoye una de las mociones, pero Belaunde respondió que es imposible saberlo.

¿Jerí es presidente del Perú y también presidente del Congreso?

Para el constitucionalista Erick Urbina, la vacancia se da contra la figura de congresista, más no de presidente, pues Jerí sigue siendo un parlamentario, pero presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. Sin embargo, tanto vacancia como censura tienen procesos distintos, uno más largo (vacancia) que otro (censura), pero que llegan a los mismo: la destitución del máximo cargo del Perú.

“La vacancia se da para destituir del cargo de congresista, obviamente si José Jerí deja de ser congresista, también deja de ser presidente de la república; pero el proceso es mucho más largo, y también tiene procesos de juicio político que requiere más votos. En el caso de la censura, es para que el deje de ser parte de la Mesa Directiva del Congreso, el dejaría de ser presidente del Congreso y también del Perú, y volvería como un congresista más”, señala Erick Urbina, recordando el caso de Lady Camones en septiembre de 2022.

Por otro lado, Christian Delgado, abogado constitucionalista, resalta que también está la figura de vacancia presidencial, pero no a su figura como congresista, lo que significaría el retorno de Jerí como parlamentario. No obstante, las mociones de censura apuntarían a toda la Mesa Directiva, que también alcanzaría a la destitución de Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Ilich López (Acción Popular) y consecuentemente a José Jerí.

“Es una estrategia muy bien planteada para que él regrese como vacado de la presidencia del Perú (al Congreso)”, alertó Delgado, ante una figura “expres” de vacancia al cargo de la presidencia de José Jerí.

