“Van a estar los fiscales a cargo”: Tomás Gálvez señala que casos de los equipos especiales desactivados seguirán su curso

En la conferencia de prensa tras el inicio de año del año fiscal 2026 del Ministerio Público, el Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, aclaró que, con la desactivación de los equipos especiales (Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip), no se descartaron sus investigaciones en el Ministerio Público.

Según la resolución de la Fiscalía de la Nación 2474033-4, los casos que los equipos especializados procesaron serán derivados a fiscalías especializadas ordinarias. Esto también afecta al equipo Eficcop y Eficavip, que retornarán al sistema común de justicia.

“La gran mayoría del personal de los fiscales de los equipos especiales se incorporan íntegramente a los subsistemas especializados, y son ellos quienes van a continuar conociendo esos casos, obviamente con la complementación y coordinación que indique el encargado. Pero están totalmente preparados y van a estar ahí los propios fiscales que estaban a cargo”, declaró Aladino Gálvez.

Con ello, las investigaciones quedarían dispersas pero en los subsistemas especializados de corrupción (Eficcop y Cuellos Blancos), de lavado de activos (Lava Jato) y Derechos Humanos (fallecimientos en protestas).

