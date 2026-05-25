“Quiero sacar ese lado gracioso que pocos conocen de mí”: Angie Arizaga se alista para Me Caigo de Risa

Angie Arizaga se suma oficialmente al elenco de Me Caigo de Risa. La popular figura televisiva confesó sentirse emocionada por formar parte de un equipo al que calificó como “increíble”.

La influencer aseguró que llega al nuevo programa de Latina con ganas de divertirse, hacer reír y mostrar una versión mucho más espontánea de ella.

“Hace tiempo no me sentía así de chévere con un equipo tan genial”, comentó Angie durante las grabaciones promocionales. Además, aseguró que aunque conoce poco a la mayoría del elenco, desde el primer día lograron generar una gran conexión gracias a las ganas que todos tienen de divertir al público.

La influencer también contó que ya había trabajado anteriormente con Korina Rivadeneira y Renzo Schuller, lo que hizo que se sintiera todavía más cómoda dentro del programa.

Sobre lo que espera mostrar en esta nueva experiencia televisiva, Angie señaló que quiere enseñar un lado mucho más divertido y espontáneo de ella. “Siempre me ha gustado divertir al público de la manera más sana”, expresó, agregando además que esta etapa tiene un significado especial ahora que vive plenamente su faceta como mamá.

Con mucha emoción, Angie aseguró que llega a Me Caigo de Risa dispuesta a entregarse por completo a cada reto y dinámica del programa. “Yo ya sé que vengo a divertirme definitivamente”, concluyó entre sonrisas.

Muy pronto descubrirás más sorpresas, juegos y locuras en Me Caigo de Risa. Sigue atento a todas las novedades del programa y no te pierdas ningún detalle a través de la página web de Latina.