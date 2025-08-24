Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 24 de agosto | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 24 de agosto de 2025.

“DE LA PAZ” A LA GUERRA VECINAL HAY UN SOLO PUENTE

La inauguración del puente peatonal “De la Paz”, que conecta los malecones de Miraflores y Barranco, ha desatado una nueva controversia entre vecinos y autoridades municipales, en especial con el alcalde miraflorino Carlos Canales.

La infraestructura, de 112 metros de extensión y valorizada en más de 31 millones de soles, fue criticada por el retraso en su ejecución, la falta de consulta ciudadana, el color elegido —asociado al partido político del alcalde— y la intensa iluminación que, según residentes, genera fatiga visual y dificulta el descanso nocturno. Urbanistas también advierten que la obra afecta la armonía del entorno urbano.

Durante la ceremonia de inauguración, vecinos de los malecones La Reserva (Miraflores) y Paul Harris (Barranco) protestaron con cacerolazos, denunciando el cierre arbitrario de calles, el despliegue excesivo de seguridad y la falta de diálogo por parte de las autoridades.

Desde la Municipalidad de Miraflores se sostiene que el puente impulsará el turismo y cumple con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, las críticas vecinales persisten y el debate continúa abierto.

HOSPITAL DE POLICÍA COLAPSA Y MÉDICOS EN PALACIO

La escasez de médicos especialistas golpea a todo el sistema de salud, pero la situación en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz es particularmente crítica. Policías en actividad, en retiro y sus familias deben esperar hasta un año —o incluso más— para acceder a una consulta médica especializada.

Punto Final accedió en exclusiva a informes internos del hospital que confirman la saturación en servicios clave como endocrinología y neurología, donde las citas están programadas hasta marzo de 2026. La situación ha generado denuncias fiscales debido al alto riesgo para pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes.

En neurología la crisis es aún más severa: se cerrarán consultorios en el turno de la tarde, se suspenderán las teleconsultas y un solo médico deberá cubrir hospitalización, emergencias y consulta externa.

Los documentos no solo evidencian el colapso del hospital, sino que también exigen el retorno urgente de especialistas actualmente destacados en Palacio de Gobierno, como un endocrinólogo y un neurólogo, quienes atienden al personal de esa institución a pesar de que cuentan con un seguro de salud.

FUNCIONARIOS VIP

El Parlamento Andino, organismo internacional de integración regional financiado con presupuesto del Congreso, se encuentra bajo cuestionamiento por sus altos gastos y la poca claridad de su impacto real en la ciudadanía. El expresidente de la institución, el peruano Gustavo Pacheco, ha realizado 45 viajes al extranjero desde agosto de 2021, de los cuales solo 20 tuvieron como destino la sede oficial en Colombia. En total, ha recibido más de 70 mil dólares en viáticos, además de su sueldo mensual de S/ 15,600.

Los demás parlamentarios andinos peruanos tampoco se quedan atrás: entre los cinco han gastado más de 200 mil dólares en viáticos, que incluyen estadías en hoteles de lujo y altos gastos de alimentación. Además, cada representante cuenta hoy con un equipo de seis asesores, tras la ampliación del presupuesto aprobada en gestiones pasadas. Es la primera vez que la prensa peruana revisa en detalle los costos de esta institución, cuya utilidad y beneficios concretos siguen siendo ampliamente cuestionados.

EL INFORME SECRETO

El martes 24, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, ordenando suspender todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su gobierno. La medida alcanza los tres casos señalados en la demanda:

La desactivación del Equipo Especial de Policías de apoyo al Eficcop. Las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y febrero de 2023. El denominado caso Rolex.

En paralelo, la Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que la Defensoría del Pueblo elaboró en septiembre de 2024 un informe confidencial para proponer una reforma al artículo 117 de la Constitución. El documento plantea que se especifique de manera explícita que el presidente de la República no puede ser investigado ni acusado durante su mandato, salvo por los supuestos ya previstos: traición a la patria o interrumpir elecciones.

EN EL NOMBRE DEL TESTIGO DE SADA GORAY

Un enfrentamiento judicial se ha desatado en torno al patrimonio del empresario Martín Montoya Marcilla, testigo clave en el caso Marka Group y Sada Goray, vinculado al gobierno del expresidente Pedro Castillo. Montoya, fallecido en junio pasado, reveló antes de su muerte que otorgó préstamos a Goray que habrían terminado en sobornos a Salatiel Marrufo, entonces asesor del Ministerio de Vivienda.

La disputa surge luego de que Montoya y su padre, el general en retiro Luis Montoya, denunciaran a su socio en la financiera Palante por presunta apropiación de más de 24 millones de dólares. El empresario poseía el 42% de las acciones de la compañía, lo que dio inicio a una investigación preparatoria por parte de la Fiscalía. En exclusiva, el general Montoya declaró a Punto Final.

MADURO EN LA MIRA DE TRUMP

El gobierno de Donald Trump desplegó una poderosa fuerza naval y militar en el mar Caribe, rumbo a Venezuela, en el marco de una operación antinarcóticos que busca frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

Como respuesta, Nicolás Maduro movilizó a miles de milicianos y acusó a Washington de encubrir un plan de cambio de régimen bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. La Casa Blanca, en tanto, acusa al mandatario venezolano de liderar el “Cártel de los Soles” y duplicó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Este nuevo episodio reaviva tensiones regionales no vistas en décadas y repercute en el Perú, donde más de un millón y medio de venezolanos siguen de cerca la crisis de su país, entre el temor y la esperanza de un cambio político.