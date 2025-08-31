Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 31 de agosto | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 31 de agosto de 2025.

EXTORSIONES A LA CHALACA

La madrugada del pasado viernes 29, la Fiscalía y la Policía Nacional desarticularon en el Callao a la organización criminal “Los Yepes”.

Durante el operativo se allanaron viviendas, una comisaría y celdas del penal Sarita Colonia, donde está preso el presunto cabecilla.

La banda extorsionaba a comerciantes y transportistas, exigiendo hasta 5 mil soles mensuales a formales y cobros diarios a informales. Según imágenes y audios revelados por la periodista María Horna, usaban chalecos de fiscalizadores para encubrirse.

NICANOR BOLUARTE, EL TERCERO VINCULADO

Un equipo de fiscales del EFICCOP allanaron en San Borja la vivienda de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta, en el marco del Operativo Ícaro por presunta organización criminal que involucra al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

El operativo permitió incautar celulares y documentos en busca de vínculos con un empresario minero y el abogado Marco Palacios Meza, ligados a presuntas irregularidades a favor de la minera El Dorado.

Un video entregado por un testigo protegido muestra a Boluarte en la oficina del coronel en retiro Percy Tenorio, lo que respalda lo revelado por Punto Final sobre sus reiteradas visitas a ese edificio, también frecuentado por Palacios, exsocio del ministro.

LAS PLAZAS DE ACHO O DE ACUÑA EN ESSALUD

Desde hace unos días, Roberto Ramírez ha investigado las movidas en Essalud, cuyo presidente ejecutivo, Segundo Aco Mego, estaría usando esta institución del seguro social de los trabajadores como plataforma de poder político.

Mientras hospitales colapsan, más de 12 funcionarios cercanos a Alianza Para el Progreso y sobre todo a Richard Acuña ocupan altos cargos, algunos sin cumplir los requisitos mínimos.

Se trata de asesores y gerentes que antes trabajaron en el Congreso o en la Universidad César Vallejo, y que hoy ganan sueldos de hasta 20 mil soles.

Las decisiones de contratación serían direccionadas desde fuera de EsSalud, y congresistas de diversas bancadas se reúnen en privado con Acho, dejando CV’s, solicitando cargos o gestionando campañas médicas como favores políticos.

LA OFICINA POLÍTICA DE PEDRO CASTILLO EN BARBADILLO

Pedro Castillo, procesado por el delito de rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2023, cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Pese a estar recluido, el exmandatario ha instalado una especie de despacho político en su celda, desde donde recibe visitas casi todos los días.

Según un registro obtenido en exclusiva por Harold Moreno, entre los visitantes más frecuentes están exministros, congresistas, abogados y familiares, con quienes coordina la conformación de su nuevo partido “Todo con el Pueblo” y la alianza “Juntos con el Pueblo”, desde donde proyecta una posible candidatura al Senado para 2026.

Incluso, su voz fue escuchada recientemente en un mitin en Huaycán, a pesar de las restricciones impuestas en el penal. Aunque Castillo no colabora con el proceso judicial en su contra, sigue firme en su estrategia de mantenerse políticamente vigente desde prisión.

LA PAMPA EN GUERRA

Durante años, en La Pampa, Madre de Dios, una organización criminal conocida como “Los Guardianes de la Trocha” construyó su propio ejército, instaló sus bases armadas, impuso peajes ilegales y sembró el terror en ocho kilómetros de la carretera Interoceánica.

Con fusiles de guerra, sicarios disfrazados de policías y redes de informantes, controlaban quién entraba y quién salía. Nuestro corresponsal en la zona, Manuel Calloquispe, reveló que el rostro detrás de este imperio criminal es Édison Fernández Pérez, alias Chili, un prófugo financiado por la minería ilegal, vinculado a asesinatos y desapariciones de defensores ambientales.

Hace apenas una semana, agentes de la Diviac y de la Dirección de Inteligencia lograron incursionar en el terreno, romper el dominio del Chili y desmantelar parte de su estructura. María Horna tiene el reportaje.

GASTAMOS MÁS, PERO TENEMOS MENOS

Durante una actividad oficial de la FAP, la presidenta Dina Boluarte afirmó que su gobierno está comprometido con la consolidación de la economía peruana.

Como respaldo a sus palabras, presentó una serie de cifras del más reciente informe del INEI, que señala que el PBI creció en 3.3% durante el primer semestre de este año.

Según Boluarte, una de las principales razones de este crecimiento fue el aumento del gasto de las familias peruanas, que superó los 348 mil millones de soles, lo que representa un incremento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, Carlos Hidalgo habló con la gente en la calle, que enfrenta dificultados para cubrir sus necesidades diarias y también consultó a especialistas que cuestionan la precisión de las afirmaciones de la jefa de Estado.