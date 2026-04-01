Vladimir Cerrón: TC niega que hubo irregularidad en proceso que busca retirar prisión preventiva

Luego de que la magistrada Luz Pacheco denunciara una presunta irregularidad en el proceso de habeas corpus para retirar la prisión preventiva de Vladimír Cerrón, el Tribunal Constitucional (TC) negó por sus redes sociales la imputación de una de sus miembros letrados.

“La investigación realizada sobre el trámite del expediente (de Vladimir Cerrón) evidencia que no hubo irregularidad en su tramitación, ya que no existen distintas prácticas de coordinación entre los despachos y las comisiones”, se lee en el comunicado de las redes del TC.

En ese sentido, el órgano encargado de la interpretación de la constitución peruana, indicó que el proceso para evaluar el retiro de prisión preventiva contra el candidato presidencial de Perú Libre “seguirá su curso normal una vez agendado en el Pleno dentro de la lista de causas”.

Ante ello, el prófugo por presunta organización criminal y lavado de activos, Vladimir Cerrón, cuestionó al TC por haber retardado el voto del habeas corpus que lo pondría en libertad.

“Muchas instituciones del sistema nacional de justicia en esta persecución están trabajando en pared. Algunos acusando, otros admitiendo resoluciones de este tipo (renovación de orden de captura), otros sacándonos de los debates, y otros retrasando el voto de un habeas corpus que debería ponerme en libertad“, comentó Cerrón.

Actualmente, el Poder Judicial ha reactivado la orden de captura contra Vladimir Cerrón debido a que la anterior ya estaba por vencerse.

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