Walter Gutiérrez: “Quien no quiere el debate es porque tiene algo que esconder. Estos son ministros cortafuegos”

El exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, estuvo en Punto Final y en entrevista con Mónica Delta se pronunció sobre diversos temas políticos de coyuntura. Entre ellos los ataques del titular de Justicia, Juan José Santiváñez, a la prensa, la Ley de Amnistía, la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y el nuevo retiro de los fondos de la AFP.

“En la estructura del Ministerio de Justicia está un brazo que protege a los defensores de derechos y uno de esos defensores es la prensa. Entonces él que debe proteger a la prensa, persigue a los periodistas. Y no solo eso, ahora los denuncia“, expresó el exdefensor del Pueblo en torno a la Juan José Santiváñez.

Resaltó la labor periodística no solo de los medios de comunicación de Lima, sino también de los del interior del país. “Quien no quiere el debate es porque tiene algo que esconder. Estos son ministros cortafuegos”, agregó en torno a las críticas de parte de funcionarios a la prensa.

LEY DE AMNISTÍA

También se pronunció sobre la Ley de Amnistía. “Primero dicen que es constitucional y ahora dicen que es inconstitucional”, expresó sobre el cambio de postura de la Defensoría del Pueblo. “Mínimamente tendría que informarle a la ciudadanía por qué primero dice una cosa y otra cosa”, acotó comparándolo también con la nueva opinión del Ministerio de Economía sobre el octavo retiro de fondos de las AFP.

Al respecto también señaló que el plazo razonable de acuerdo a la Corte Interamericana es de cinco años y que el Estado no puede ser indiferente a esto. “Ya la Corte también se ha pronunciado hace más de 25 años respecto a la Ley de Amnistía, señalando que esas leyes no se compaginan con la Convención, porque peor todavía si estas leyes incluyen a sentenciados y a quienes han sido esquivos a la justicia. Yo hubiera planteado una solución mejor que esa”.

SUSPENSIÓN DE DELIA ESPINOZA

Delia Espinoza fue suspendida como fiscal de la Nación, por lo que ha asumido Pablo Sánchez hasta que se defina a un fiscal interino. “(Delia) Debió acatar la resolución”, señaló en torno a la orden de restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema.

“Una fiscal que diga ‘todos ustedes van a ir presos’. ¿Qué clase de fiscalía tenemos que de antemano, sin presunción de inocencia, les dice a quiénes les investigan que se irán presos?”, expresó en torno a Espinoza. Cuestionó además que haya solicitado la ilegalidad del partido Fuerza Popular, a pesar de sus más de 30 años de fundación.

“Es evidente que la Fiscalía está en una crisis y que se ha politizado la justicia”, enfatizó.

NUEVO RETIRO DE AFP

Calificó de ‘fatal’ al cambio de opinión del ministro de Economía Raúl Pérez Reyes sobre el octavo retiro de los fondos de las AFP. Explicó que esto aleja las inversiones y que afecta a los que menos tienen.

“La propiedad previsional es una propiedad con destino. ¿Cuál es el propósito? Dar una pensión al adulto mayor que estará enfermo o que ya no trabajará”, manifestó Gutiérrez en Punto Final. Y resaltó que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado al respecto señalando que “solo excepcionalmente en una pandemia o terremoto se puede habilitar”.

Finalizó agregando que “la presidenta de la República siempre está ausente”, en torno al reciente viaje de la mandataria.

VIDEO RECOMENDADO