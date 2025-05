Alcalde de Pataz se quiebra en vivo tras asesinato de 13 trabajadores de minería

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el hallazgo de los 13 trabajadores asesinados, contratados por la empresa Poderosa, en medio de una escalada de violencia atribuida a la minería ilegal.

«Desde el día que el pueblo me eligió, vengo levantando mi voz. No soy revoltoso. No he venido a ser encarcelado o asesinado, pero me duele lo que pasa en mi pueblo», expresó con la voz entrecortada durante la edición mediodía de Latina Noticias.

Esta declaración la dio luego de que Mariño anunciara que se reunirá este lunes 5 de mayo con la presidenta Dina Boluarte para exigir una respuesta urgente frente a la crisis de seguridad que vive la zona.

«Este pueblo no puede seguir siendo ultrajado (…) Prefiero que me asesinen, prefiero ser encarcelado antes que ser cómplice de esta porquería«, afirmó el burgomaestre visiblemente indignado.

Ante la consulta sobre si ha recibido amenazas, el alcalde evitó confirmar, pero dejó en claro que no tiene intención de callar. «Que pase lo que tenga que pasar», sentenció.

Los recientes asesinatos en Pataz han puesto en evidencia el avance del crimen organizado y la minería ilegal, que opera con violencia pese al estado de emergencia en la zona.

