Así operan las bandas que roban casas en minutos y cómo evitar ser su próxima víctima
En un nuevo episodio de Alerta Latina, la periodista María Horna entrevistó al coronel Fredy Delgado, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, quien advirtió sobre el incremento de robos a viviendas en distritos residenciales de Lima como Surco, San Isidro, San Borja, Miraflores y La Molina.
Además, explicó cómo operan las bandas criminales dedicadas al hurto agravado y brindó recomendaciones para prevenir ser víctima de estos delitos.
Según detalló, los delincuentes actúan en grupos organizados con roles definidos: un conductor, un cabecilla que identifica viviendas vulnerables y un “campana” que vigila la zona. Usan un artefacto artesanal llamado “Monra” para forzar las chapas y logran ingresar en menos de cinco minutos, aprovechando que las casas están vacías.
Además, algunas bandas se hacen pasar por falsos trabajadores de empresas de servicios para engañar a los vecinos, sobre todo a adultos mayores.
QUÉ HACER
El coronel Delgado recomendó reforzar puertas y ventanas, instalar cámaras de seguridad, evitar publicar viajes o ausencias en redes sociales y organizarse con los vecinos para detectar movimientos sospechosos.
La Policía Nacional recordó que los horarios con mayor incidencia de robos son entre las 10:00 a.m. y 12:00 p.m., y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., cuando la mayoría de viviendas permanece sin ocupantes.