Cambio de placas: conoce qué vehículos están obligados y cuál es el cronograma

Con la finalidad de reforzar la seguridad vehicular y mejorar la identificación de los vehículos que transitan en el país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el cronograma del Proceso General Extraordinario de Cambio de Placas.

Este proceso está dirigido a los vehículos de uso particular de la categoría M1, así como aquellos «sin categoría» pero con clase registrada que cuenten con matrícula anterior al 2010. En ese sentido, se considera a automóviles, camionetas, SUV, station wagon, ómnibus, camiones, entre otros.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 256-2025-MTC/01.02, firmada por el ministro Raúl Pérez Reyes antes de asumir como titular del MEF, este cambio de placa será obligatorio para los vehículos en mención.

Asimismo, establece que quienes no cumplan con esta disposición en el plazo establecido podrían enfrentar sanciones administrativas y/o penales. En ese sentido, los automóviles que no realicen el cambio serán considerados como si no contara con la Placa Única Nacional de Rodaje.

¿CUÁLES SON LOS VEHÍCULOS OBLIGADOS A HACER EL CAMBIO DE PLACA?

Los vehículos con matrícula anterior al 2010, obligados a realizar el cambio de placa de rodaje son los siguientes:

Vehículos M1: autos, sedanes, hatchbacks, SUV y limosinas para pasajeros.

autos, sedanes, hatchbacks, SUV y limosinas para pasajeros. Vehículos sin categoría, pero con clase registrada: camioneta pick-up, camioneta panel, ómnibus, camión, remolque, etc.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE CAMBIO DE PLACA?

El proceso de cambio de placa será escalonado y progresivo. Iniciará en junio del 2025 y finalizará en noviembre del 2027. Cabe resaltar que se brindará un periodo de 3 meses por cada número final, con la finalidad de que las oficinas registrales a nivel nacional no sean saturadas.

El cronograma será el siguiente:

Placas terminadas en «0»: junio a agosto 2025

Placas terminadas en «1»: septiembre a noviembre 2025

Placas terminadas en «2»: diciembre 2025 a febrero 2026

Placas terminadas en «3»: marzo a mayo 2026

Placas terminadas en «4»: junio a agosto 2026

Placas terminadas en «5»: septiembre a noviembre 2026

Placas terminadas en «6»: diciembre 2026 a febrero 2027

Placas terminadas en «7»: marzo a mayo 2027

Placas terminadas en «8»: junio a agosto 2027

Placas terminadas en «9»: septiembre a noviembre 2027

