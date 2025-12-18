Elecciones Generales 2026: casi 10 mil peruanos se registraron para usar el voto digital

Casi diez mil ciudadanos se inscribieron para votar digitalmente en las elecciones generales de 2026, en el marco del proyecto piloto que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) evalúa implementar por primera vez a nivel nacional. El proceso de registro se realizó entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre y estuvo dirigido exclusivamente a grupos priorizados que enfrentan mayores dificultades para acudir de manera presencial a una mesa de sufragio.

En total, 9.983 personas ingresaron al “Registro de electores para el voto digital” con la intención de participar en esta modalidad remota. Del total de inscritos, 5.539 no lograron ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2021 y 5.441 tampoco sufragaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Un dato relevante es que el 43 % de los registrados no votó en ninguno de los dos procesos electorales anteriores, lo que evidencia el potencial del voto digital para reducir el ausentismo electoral.

De aprobarse el proyecto piloto y siempre que se cumplan los requisitos establecidos, los ciudadanos inscritos podrían emitir su voto de manera remota desde un teléfono celular, una tablet o una computadora, ya sea de escritorio o portátil. El registro se realizó a través de la plataforma digital habilitada por la ONPE, donde los interesados verificaron previamente si cumplían las condiciones exigidas, como contar con un Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) cuyos certificados digitales tengan vigencia, como mínimo, hasta el 8 de junio de 2026, fecha posterior a una eventual segunda vuelta electoral. Asimismo, fue necesario recordar o regenerar el PIN asociado al DNIe.

¿QUIÉNES SE INSCRIBIERON?

La mayoría de los inscritos, 6.743 ciudadanos —equivalentes al 68 %—, pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, sectores que suelen tener dificultades para desplazarse a los locales de votación debido a sus labores de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral. Les siguen los peruanos residentes en el extranjero, con 1.447 registros, y el personal de salud, tanto asistencial como administrativo, con 865 inscritos. También se registraron bomberos (169), personas con discapacidad (131) y 446 trabajadores de diversas instituciones públicas, como el Instituto Nacional Penitenciario, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migraciones y los organismos electorales.

Adicionalmente, 182 residentes del Cercado de Lima podrían integrar el proyecto piloto. De ellos se seleccionará a 18 ciudadanos que conformarán la mesa de sufragio digital, la cual operará durante 24 horas para facilitar el voto de los peruanos en el extranjero.

En cuanto al perfil demográfico, más de la mitad de los inscritos tiene entre 18 y 39 años. En el ámbito educativo, más del 60 % cuenta con estudios secundarios y más del 30 % con estudios superiores, técnicos o universitarios. Estos datos refuerzan la expectativa de que el voto digital pueda ampliar la participación ciudadana en los próximos comicios.

