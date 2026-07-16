Campaña “Contra el Frío y las Heladas, Juntos Nos Hacemos Cargo” supera su meta y reúne ocho toneladas de ayuda para familias altoandinas

La solidaridad volvió a demostrar que, cuando diferentes actores se unen por un mismo propósito, el impacto puede transformar vidas. La campaña “Contra el Frío y las Heladas, Juntos Nos Hacemos Cargo”, impulsada por Latina, Perú Pendiente y Nastizol Antigripal de Laboratorios Bagó del Perú, culminó con un resultado que supera todas las expectativas: ocho toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las familias que enfrentan las bajas temperaturas en las comunidades altoandinas del país.

La campaña nació con el objetivo de reunir cinco toneladas de prendas de abrigo y frazadas. Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía, las empresas y los colaboradores permitió superar ampliamente esa meta, reafirmando que la solidaridad sigue siendo uno de los mayores valores de los peruanos.

Las primeras entregas comenzarán este fin de semana en la comunidad de Choropunta, en Cajamarca, donde voluntarios de Perú Pendiente llevarán las donaciones directamente a las familias beneficiarias. Posteriormente, durante el mes de agosto, una nueva misión solidaria llegará a comunidades de Cusco, continuando con la distribución de la ayuda.

Este esfuerzo ha sido posible gracias a la articulación entre el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación. En ese sentido, destaca el invaluable apoyo del Avión Solidario de LATAM, que permitirá trasladar las toneladas de ayuda hacia las zonas de intervención, haciendo posible que las donaciones lleguen de manera oportuna a quienes más las necesitan.

Asimismo, empresas comprometidas con esta causa realizaron importantes aportes que fueron decisivos para alcanzar y superar la meta trazada. Laboratorios Bagó del Perú, Arca Continental Lindley, MAPFRE y colaboradores de Latina donaron cientos de frazadas que se suman a miles de prendas entregadas por ciudadanos y colaboradores de diversas organizaciones. En el caso de Arca Continental Lindley, sus frazadas fueron elaboradas a partir de plástico reciclado, integrando el impacto social con el compromiso ambiental.

La campaña también movilizó a los colaboradores de Latina Televisión, quienes participaron activamente mediante la colecta interna “Frazatón” de la mano de Perú Pendiente, reafirmando el compromiso de la organización con las poblaciones más vulnerables frente a las bajas temperaturas.

“Contra el Frío y las Heladas, Juntos Nos Hacemos Cargo” demuestra que la movilización y la colaboración pueden generar cambios reales cuando se pone al servicio de quienes más lo necesitan.

Desde Latina Suma, plataforma de sostenibilidad de Latina Televisión, agradecemos profundamente a cada persona, empresa e institución que hizo posible este resultado. Cada frazada, cada casaca y cada gesto de solidaridad representan mucho más que abrigo: son una muestra de esperanza, dignidad y compromiso con las familias que enfrentan uno de los inviernos más difíciles del año.

“En Latina creemos que nuestro alcance debe estar al servicio de las causas que unen al país. Haber reunido ocho toneladas de ayuda en pocos días demuestra que, cuando convocamos a empresas, organizaciones y miles de peruanos en torno a un mismo propósito, la solidaridad se transforma en acciones concretas que generan un impacto real y cambian vidas.” afirmó Rocy Vásquez, líder de responsabilidad social en Latina.