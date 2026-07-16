Áncash: Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas desaparecen durante expedición al Huascarán

La búsqueda de Alejandro Ugarte Jordán, Freddy Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán mantiene en vilo al país. Los tres montañistas permanecen desaparecidos tras perder comunicación mientras realizaban una expedición en el nevado Huascarán, en Áncash, a más de 6.000 metros de altura.

Según sus familiares, el último contacto ocurrió cuando solicitaron ayuda, indicando que las condiciones climáticas eran extremadamente peligrosas y que necesitaban el apoyo de helicópteros y drones para facilitar el rescate.

Rosa Jordán, prima de Alejandro Ugarte, denunció que la respuesta de las autoridades no habría sido oportuna y cuestionó la falta de aeronaves capaces de trasladar rápidamente a los equipos de rescate hasta la zona de emergencia. Además, señaló que más de 40 voluntarios, guías nacionales y montañistas extranjeros participan en las labores de búsqueda. Los familiares explicaron que los tres desaparecidos cuentan con amplia experiencia en alta montaña y que no eran excursionistas improvisados. Sin embargo, una intensa neblina habría provocado que perdieran la ruta de descenso.

Mientras continúan las operaciones, los rescatistas también enfrentan dificultades por el mal tiempo y la complejidad del terreno, considerado uno de los más exigentes del país. La familia hizo un llamado para que las labores se intensifiquen y solicitó donaciones de alimentos, bebidas energéticas y botiquines para los voluntarios que permanecen en la montaña con la esperanza de encontrar con vida a los tres andinistas.

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