Canasta escolar costará desde S/ 600 y ventas por campaña crecerían hasta 10 %, según la CCL

La campaña escolar 2026 o back to school será clave para las pequeñas y medianas empresas (pymes), con un crecimiento estimado de entre 5 % y 10 % en las ventas, lo que equivaldría a entre S/ 900 millones y S/ 1 300 millones durante el primer trimestre del año, de acuerdo con proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El Gremio de la Pequeña Empresa señaló que esta campaña representa entre el 25 % y 40 % de las ventas trimestrales de muchas pymes, impacto que resulta determinante para su flujo de caja. “Aunque no se trate de un repunte extraordinario, el sector espera una recuperación gradual tras periodos de menor dinamismo”, indicó Rodolfo Ojeda, presidente del gremio.

Gasto por alumno podría llegar hasta S/ 1 200

Según las estimaciones, el costo de la canasta escolar se ubicaría en promedio en S/ 600 por alumno, monto que incluye útiles escolares, mochilas, uniformes y calzado. Sin embargo, el gasto podría duplicarse hasta S/ 1 200 si se incorporan libros escolares y dispositivos tecnológicos como calculadoras o una tablet básica.

Ojeda precisó que los precios de los útiles escolares aumentarían entre 5 % y 8 % frente al año pasado, debido al alza de los costos de insumos y transporte. “Pese a ello, las pymes vienen realizando esfuerzos por mantener precios competitivos”, señaló.

El representante gremial agregó que el precio sigue siendo el principal factor de decisión para las familias, aunque también se prioriza la calidad, durabilidad y la conveniencia. En ese contexto, las pymes apuestan por ventas mixtas, combinando tiendas físicas con redes sociales y WhatsApp, mientras enfrentan retos como la informalidad y la competencia desleal, en una campaña clave para su sostenibilidad económica.

