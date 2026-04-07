Dólar en Perú: a cuánto se cotizó el cierre de hoy, 7 de abril de 2026

¿CÓMO CERRÓ EL DÓLAR HOY, LUNES 6 DE ABRIL?

Según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para hoy, martes 7 de abril, la moneda extranjera cerró en S/3,425.

#BCRP: Información del Mercado Cambiario a las 13:30 horas pic.twitter.com/y8QQTesRyH — Banco Central de Reserva del Perú – BCRP (@bcrpoficial) April 7, 2026

¿DÓNDE PUEDO VER EL PRECIO DEL DÓLAR EN PERÚ?

Además de la SUNAT, diversas entidades en Perú proporcionan información sobre el precio del dólar, entre ellas:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Banco de la Nación (BN).

Estas instituciones son fuentes confiables donde se puede consultar y seguir la cotización actualizada del dólar, lo que resulta fundamental para comprender la dinámica económica del país y tomar decisiones informadas en el ámbito financiero.

DÓLAR EN PERÚ: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y VENTA?

El precio de compra del dólar refleja la cantidad de moneda nacional que un comprador está dispuesto a invertir para adquirir un dólar. En términos más sencillos, representa la cantidad de la divisa local, ya sea soles, pesos, euros, yenes, u otra, necesaria para obtener un dólar estadounidense. Este indicador es fundamental para comprender el valor relativo de las diferentes monedas y se utiliza como referencia crucial en el ámbito financiero para evaluar las tasas de cambio.

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