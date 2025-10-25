Muchas personas buscan cómo recuperar mensajes borrados de WhatsApp, ya sea por error o al cambiar de dispositivo; sin embargo, la aplicación ofrece un método oficial para restaurar conversaciones y archivos mediante sus copias de seguridad.

Estas se almacenan en Google Drive (para Android) y en iCloud (para iPhone). Por ello, en la siguiente nota de Latina Noticias, conoce cuáles son los pasos a tomar en consideracipon para recuperar mensajes borrados en dicha app de mensajería.

ASÍ PUEDES RECUPERAR LOS MENSAJES BORRADOS DE WHATSAPP

Para recuperar tus mensajes, primero debes desinstalar y reinstalar WhatsApp en tu teléfono. Durante el proceso de configuración, la app detectará automáticamente si existe una copia de seguridad guardada y te preguntará si deseas restaurarla.

Solo debes confirmar tu número de teléfono y, cuando aparezca la opción, tocar en “Restaurar historial de chats”. Este procedimiento te permitirá recuperar los mensajes, fotos, videos y archivos hasta la fecha de la última copia de seguridad realizada.

Sin embargo, los datos enviados o recibidos después de esa copia no podrán recuperarse. Además, WhatsApp también puede pedir una verificación adicional, como un código por SMS o llamada, especialmente si no activaste la verificación en dos pasos o el cifrado de extremo a extremo en las copias.

En resumen, aunque WhatsApp no almacena los chats eliminados en sus servidores, el sistema de respaldo en la nube es la única forma oficial y segura de recuperar conversaciones borradas. Para evitar pérdidas futuras, se recomienda mantener activadas las copias de seguridad automáticas en la aplicación.