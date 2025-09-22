Temas
Consulta tu AFP solo con tu DNI: ¿a cuál perteneces? [GUÍA PASO A PASO]

jcastillo@latina.pe
Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones recibieron una noticia esperada: ya es oficial un nuevo retiro de fondos de AFP. La norma, promulgada el 20 de septiembre, permitirá a los trabajadores disponer de hasta S/ 21,400 (equivalentes a 4 UIT) de sus cuentas individuales en las próximas semanas.

Con el fin de facilitar el proceso, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha habilitado una plataforma virtual que permite a los ciudadanos verificar en qué AFP (Integra, Prima, Habitat o Profuturo) se encuentran afiliados. La consulta se realiza únicamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma oficial de solicitudes, que establecerá las fechas y modalidades para realizar los desembolsos, será publicado próximamente por la SBS.

¿CÓMO SABER A QUÉ AFP PERTENECES?

La verificación es rápida y sencilla a través del portal web de la SBS (ENLACE).

  • Acepta las condiciones de uso.

  • Ingresa tu número de DNI y tus datos personales.

  • Haz clic en “Buscar” y la plataforma mostrará tu información previsional.

Este servicio busca brindar a los afiliados acceso inmediato a información actualizada sobre el estado de su cuenta de pensiones, lo que les permitirá conocer con claridad dónde se encuentran sus aportes antes de iniciar el trámite de retiro.

