¿Cuándo iniciaría el octavo retiro de AFP? Posibles fechas del desembolso

Con 116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, el Congreso aprobó el octavo retiro extraordinario de fondos AFP, que permitirá a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) acceder a hasta 4 UIT de sus cuentas individuales, lo que equivale a S/ 21.400.

¿QUÉ SIGUE TRAS LA APROBACIÓN DEL CONGRESO?

Aunque aún falta la promulgación oficial, el dictamen será enviado al Poder Ejecutivo, que cuenta con 15 días hábiles para promulgarlo o devolverlo con observaciones.

Sin embargo, tanto la presidenta Dina Boluarte como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya han manifestado su respaldo. El MEF, tras una postura inicial de rechazo, aceptó la medida por la difícil situación económica de muchas familias, aunque pidió a los ciudadanos hacer un uso responsable de sus fondos previsionales.

¿CÓMO SERÍA EL CRONOGRAMA DE RETIRO?

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, señaló que el esquema sería similar al de retiros anteriores: una UIT por mes, con un proceso total de hasta cuatro meses, dependiendo de cuándo se inicie la solicitud.

Según el experto en finanzas, Jorge Carrillo Acosta, este podría ser el calendario tentativo, considerando experiencias anteriores:

Promulgación de la ley : 19 de septiembre de 2025

Publicación del reglamento operativo por SBS : 29 de septiembre de 2025

Inicio de solicitudes de retiro: 6 de octubre de 2025

Y las fechas estimadas para los desembolsos serían:

1.er retiro (1 UIT) : 5 de noviembre de 2025

2.º retiro (1 UIT) : 5 de diciembre de 2025

3.er retiro (1 UIT) : 4 de enero de 2026

4.º retiro (1 UIT): 3 de febrero de 2026

El plazo para presentar solicitudes sería de 90 días calendario, hasta el 5 de enero de 2026.

¿CÓMO SE SOLICITARÁ EL RETIRO DE FONDOS?

Tal como ocurrió en anteriores retiros, los afiliados podrán presentar sus solicitudes de forma virtual o presencial, una vez que entre en vigencia el reglamento emitido por la SBS.

El desembolso se realizará en cuotas mensuales de hasta una UIT, iniciando 30 días después de que la solicitud haya sido registrada por la AFP correspondiente.

En caso el afiliado decida cancelar los siguientes retiros, podrá comunicarlo a su AFP con al menos 10 días de anticipación a la fecha del próximo desembolso.

¿CÓMO SABER CUÁNTO DINERO TENGO EN MI AFP?

Puedes revisar el saldo de tu fondo de pensiones ingresando a los portales oficiales de tu administradora:

AFP Integra : www.afpintegra.pe/iniciar-sesion

AFP Prima : https://miespacio.prima.com.pe

AFP Profuturo : https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada

AFP Habitat: www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta