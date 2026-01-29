¿Cuánto me pagarán si soy miembro de mesa en las Elecciones 2026?

Como en cada elección presidencial en el Perú, la participación ciudadana es fundamental para garantizar elecciones transparentes y confiables. La jornada electoral requiere del compromiso de miles de ciudadanos que cumplen funciones clave para que el proceso se desarrolle de manera ordenada.

Entre estos roles, los miembros de mesa tienen un papel decisivo, ya que supervisan el voto, registran los sufragios y completan las actas oficiales. En la siguiente nota, conoce cuánto recibirás como pago si cumples con esta importante función.

¿CUÁNTO PAGARÁN A LOS MIEMBROS DE MESA EN LAS ELECCIONES 2026?

Los ciudadanos designados recibirán una compensación económica equivalente al 3% de la UIT, que este año se ajusta a S/165. Este pago busca incentivar la participación a quienes asumen esta responsabilidad durante la jornada electoral.

Además del incentivo económico, los miembros de mesa deberán asistir a una sesión de instrucción de 90 a 120 minutos, donde se les explicará cómo habilitar la mesa, recibir votantes, contabilizar sufragios y completar las actas de forma correcta.

