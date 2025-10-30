¿Cuánto recibirás de CTS en noviembre 2025? Usa la calculadora de Latina Noticias

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores del sector privado en el Perú. Este depósito, que se realiza dos veces al año —en mayo y noviembre—, busca reconocer el esfuerzo y tiempo de servicio de cada colaborador formal.

Aunque todos los trabajadores formales tienen derecho a recibir la CTS, el monto varía según el sueldo, los meses trabajados y si se percibe asignación familiar. Con la calculadora de Latina Noticias podrás conocer en segundos cuánto te corresponde.

¿CÓMO SE CALCULA EL PAGO DE LA CTS DE NOVIEMBRE 2025?

El monto se obtiene considerando la remuneración bruta mensual más una sexta parte de la gratificación correspondiente al período. En términos simples, la CTS equivale a aproximadamente medio sueldo por cada semestre trabajado, siempre que el empleado haya laborado los seis meses completos.

Si el trabajador no completó todo el semestre, el cálculo se realiza de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

💰 Calculadora de CTS – Latina Noticias Sueldo mensual (S/): ¿Recibes asignación familiar? No Sí Meses trabajados en el semestre (0–6): Calcular CTS 💡 Recuerda que la CTS se deposita en mayo y noviembre.

