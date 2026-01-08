¡Cuidado! Ciberdelincuentes estafan a desempleados por mensajes de Telegram: Todo acerca de esta modalidad

Enero se ha convertido en el mejor momento del año para buscar empleo y es que es el mes en que las empresas empiezan el reclutamiento de nuevos talentos gracias a la aprobación de presupuestos, mayor demanda de trabajo o vacantes abiertas por la salida de empleados, sin embargo, esta búsqueda de oportunidades se puede convertir en una verdadera pesadilla para algunas personas.

En el nuevo episodio de Alerta Noticias te contamos la amarga experiencia que vivió una joven luego de ser víctima de estafa a través de Telegram. Esta modalidad inicia con el mensaje de un desconocido a las personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Sin necesidad de enviar una hoja de vida, los ciberdelincuentes ofrecen puestos de trabajos de forma rápida, sin tener experiencia y con salarios por encima del mercado. Como toda estrategia para engañar a jóvenes desempleados, estos hampones piden a sus víctimas cumplir ciertos retos antes de agregarlos a una plataforma que les promete generar ganancias.

Solo es cuestión de horas para que los delincuentes digitales empiecen a solicitar el depósito de dinero a las víctimas, suma que aumenta progresivamente hasta que finalmente desaparecen con todo lo robado. Tenga cuidado y aprenda a detectar este fraude de empleo online que día a día se hace más viral.

