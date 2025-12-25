Declaran día no laborables el 26 de diciembre y el 2 de enero: quiénes descansarán

Atención a todos. Con el objetivo de impulsar el turismo interno durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ejecutivo declaró no laborables el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026

La disposición fue oficializada mediante un Decreto Supremo publicado el pasado 2 de abril, firmado por la entonces presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, entre otros ministros.

Según la norma, esta medida forma parte de una política estratégica que el Gobierno aplica desde hace más de una década para promover los atractivos turísticos del país. Al sumarse estos días no laborables a los feriados oficiales, se generan fines de semana largos que incentivan los viajes y el consumo en diversas regiones.

¿QUIÉNES PODRÁN DESCANSAR EL 26 DE DICIEMBRE Y EL 2 DE ENERO?

El decreto supremo precisa que el beneficio se aplica únicamente a los trabajadores del sector público a nivel nacional. No obstante, las entidades estatales deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales durante estas fechas.

Asimismo, se establece que ambos días no laborables están sujetos a compensación. Las horas no trabajadas deberán recuperarse dentro de los diez días posteriores o en el plazo que determine cada entidad pública, de acuerdo con sus necesidades operativas.

En el caso del sector privado, la aplicación de estos días queda sujeta a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, según lo establece la normativa vigente.

