Depósito de CTS: ¿Cuándo recibirás el próximo pago y podrás retirar el dinero depositado en tu cuenta?

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio social obligatorio en Perú que funciona como seguro de desempleo. Se deposita dos veces al año (mayo y noviembre) en la entidad financiera elegida por el trabajador, cubriendo periodos semestrales.

El próximo depósito de la CTS corresponde a mayo, cubriendo el periodo laborado entre el 1 de noviembre del 2025 y el 30 de abril del 2026. Los empleadores que incumplan enfrentarán multas de la Sunafil.

¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO PARA EL DEPÓSITO DE LA CTS DE MAYO?

El plazo máximo para pagar la CTS es el próximo viernes 15 de mayo del 2026 y el dinero depositado en las cuentas de los trabajadores corresponde a los meses laborados entre noviembre del año pasado y abril del 2026.

Este beneficio lo recibirán los trabajadores del sector privado que cumplen una jornada mínima de 4 horas diarias y que se encuentren en planilla con al menos un mes de servicios. El monto que recibirán, generalmente, equivale a la mitad de un sueldo bruto más un sexto de la gratificación.

No obstante, están excluidas de esta obligación las microempresas acreditadas en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype). En tanto, las pequeñas empresas tienen que pagar el 50% de la CTS.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE RETIRAR LIBREMENTE LA CTS?

Según la Ley N.º 32322, aprobada el 9 de mayo del 2025, los trabajadores están autorizados a retirar el 100 % de los fondos depositados en su CTS, incluidos los intereses generados, hasta el 31 de diciembre del 2026, sin necesidad de acreditar cese laboral ni cumplir otros requisitos especiales.

Luego de esa fecha, volverá a aplicarse la regla general que establece que el trabajador solo puede retirar el excedente de cuatro sueldos.

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