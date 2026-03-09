¿DNI amarillo vigente es válido? Reniec se pronuncia ante inicio de clases 2026

Con el inicio de clases 2026 en colegios públicos y privados, los padres de familia buscan conocer si el Documento Nacional de Identidad (DNI) amarillo se puede utilizar para diversos trámites escolares, como la matrícula, el traslado de colegio o la actualización de datos del alumno.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) este documento, que permite identificar a los menores de edad, es válido para trámites solo si se encuentra vigente.

Ante ello, la entidad registral recomienda a los ciudadanos revisar la fecha de caducidad del documento de sus hijos. Asimismo, reitera el pedido a las instituciones públicas y privadas a aceptar la presentación del DNI amarillo vigente.

RENIEC: DNI AMARILLO YA NO SE EMITE, PERO SI AÚN ESTÁ VIGENTE ES VÁLIDO

La entidad registral informó que dejó de emitir el DNI amarillo y el DNI azul desde agosto de 2025. En la actualidad solo expide el DNI electrónico en su versión 3.0 para mayores y menores de edad. Asimismo, señaló que, pese a ello, ambos documentos conservan su validez hasta la fecha de su caducidad.

Precisó que no es obligatorio cambiar el DNI amarillo o azul por el electrónico si el documento aún está vigente. En ese sentido, señaló que la institución prioriza la atención de las personas que requieren su documento de identidad con urgencia.

Por último, recordó que el DNI solo se renueva cuando el documento está vencido o cuando los datos están desactualizados; por ejemplo, si el DNI de un ciudadano mayor de edad muestra una fotografía tomada cuando era menor. El trámite de renovación se realiza con presencia de un padre de familia.

VIGENCIA DEL DNI AMARILLO

De acuerdo a la Ley N°32237, publicada en enero del 2025, el DNI de los menores de 12 años tiene una vigencia de 3 años y puede ser renovado por el mismo periodo. Sin embargo, el DNI emitido con posterioridad a los 12 años, es vigente hasta que el menor cumpla los 17 años. Luego de esa edad, el ciudadano deberá de realizar el trámite de renovación por el DNI de adulto.

