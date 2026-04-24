Incendio de gran magnitud en Barrios Altos: 15 unidades de bomberos combaten siniestro de código 3

Un incendio de grandes proporciones se ha generado en uno de los depósitos del jirón Miro Quesada, ubicado en Barrios Altos, Cercado de Lima. Según señalan los informes preliminares, se trataría de un siniestro de código 3 que es combatido con 15 unidades de bomberos.

En ese sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) señala que el incendio se viene desarrollando en un edificio de 5 pisos ubicado en la cuadra 8, conocido también como jirón Santa Rosa.

Actualmente, autoridades como la Policía Nacional del Perú, Fiscalización y la Seguridad Ciudadana, se encuentran evacuando a los vecinos afectados en el área.

El gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que edificio de cinco pisos operaba como almacén sin tener ninguna licencia. Durante la construcción del inmueble, la obra también había sido paralizada.

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