Educación técnica en Perú: egresados ganan 41% más que aquellos que solo terminaron la secundaria

En el Perú, completar una carrera técnica puede marcar una diferencia radical: quienes lo hacen ganan, en promedio, un 41% más que aquellos que solo terminaron la secundaria, y su tasa de pobreza cae a la mitad, del 16% al 8%. Con todo, la formación técnico-profesional sigue siendo vista por muchos como la alternativa de quienes no llegaron a la universidad. Cambiar esa percepción es, según un nuevo informe, una de las tareas más urgentes del país.

El estudio “Educación y formación técnico-profesional en América Latina en el marco de la digitalización”, elaborado por Ayuda en Acción y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, posiciona a Perú como el país con mayor proporción de estudiantes en educación técnica superior entre los países de la región con información disponible: el 36,2% del total de matriculados terciarios. El dato confirma que ya existe una apuesta real por este modelo educativo, pero también expone la paradoja: un sistema con amplia cobertura y retornos económicos comprobados que aún no logra sacudirse el estigma social.

“En Perú, la educación técnica no es un plan B. Es una ruta concreta hacia el empleo y la movilidad social, especialmente para jóvenes que buscan insertarse rápidamente en el mercado laboral. Pero para que cumpla todo su potencial, necesitamos cambiar cómo la sociedad, las familias y los propios jóvenes la valoran”, afirmó Isabel Cajías De la Vega, Directora país binacional Perú – Bolivia de Ayuda en Acción.

Un sistema con rostro joven, femenino y diverso

El informe revela que la formación técnica peruana tiene un perfil que rompe varios prejuicios. Las mujeres representan el 52% del alumnado técnico superior, y sus tasas de ocupación aumentan 8 puntos porcentuales respecto a quienes solo terminaron secundaria (de 65% a 73%). La edad promedio del estudiante técnico en Perú es de 22 años, con una mediana de 20, una de las más bajas de los países con de la región con información disponible, lo que indica que cada vez más jóvenes eligen esta vía como su primera apuesta..

El reto pendiente: calidad, articulación y prestigio

Pese a los avances, el estudio identifica nudos críticos que limitan el potencial del sistema técnico en Perú y en la región: la fragmentación entre instituciones, la débil coordinación con el sector productivo, la rigidez curricular y, sobre todo, la persistencia de una imagen social que lo coloca por debajo de la educación universitaria. Esta última barrera es, quizás, la más difícil de derribar. El informe subraya que mientras la sociedad no revalorice la formación técnica como una vía legítima y valiosa, los datos sobre ingresos y empleabilidad no serán suficientes para atraer a los mejores talentos ni para generar un cambio estructural.

Para revertir esta situación, el estudio propone una hoja de ruta centrada en fortalecer la gobernanza del sistema, flexibilizar los currículos, impulsar la cooperación entre el Estado y el sector privado, y adaptar los modelos formativos a las necesidades específicas de cada territorio. En el caso peruano, ello implica articular la oferta técnica con las cadenas productivas regionales y construir trayectorias formativas que conecten directamente con el mercado laboral.

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