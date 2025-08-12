El 15 de agosto será feriado o día no laborable regional: revisa quiénes tendrán libre

Para el disfrute de una gran cantidad de personas, el viernes 15 de agosto será día no laborable en tres zonas de nuestro país. Por ello, esa fecha constituye una gran oportunidad para que muchos trabajadores de esos lugares puedan pasar tiempo libre al lado de sus familiares y/o amigos.

Por si fuera poco, al caer viernes este día no laborable, las personas que viven en estras tres zonas podrán gozar de un fin de semana largo, considerando que los sábados y los domingos los trabajadores suelen descansar.

En esta nota de Latina Noticias, conoce quiénes tendrán la posibilidad de descansar en dicha fecha. Sin embargo, es importante mencionar que este día no laborable está sujeto a recuperación de horas.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL 15 DE AGOSTO?

El miércoles 15 de agosto será día no laborable en la provincia de Arequipa. Según el artículo 8° de la Ley N.° 24875, el 15 de agosto se conmemoran los 485 años de fundación de Arequipa. Durante esta fecha, los trabajadores arequipeños gozarán de descanso remunerado, tanto en el sector público como en el privado.

Asimismo, de acuerdo con la Ley N.° 24704, la provincia de Huánuco celebrará sus 486 años de fundación. La jornada estará marcada por actos protocolares y un desfile folclórico. El día es no laborable para todos los trabajadores, pero deberá compensarse con horas adicionales durante el mes.

Finalmente, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, el 15 de agosto es el día central en honor a la Santísima Virgen de Alta Gracia y a la fundación de su ciudad capital, según la Ordenanza Municipal n.° 067. El feriado aplica para el sector público y, en empresas privadas, solo si existe acuerdo entre empleador y trabajadores.

