Elecciones 2026: ¿cómo saber si soy miembro de mesa? [LINK]

Ante las próximas Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya puso en marcha el cronograma que marcará el rol de miles de ciudadanos en la próxima jornada electoral del 12 de abril, entre ellos, quienes podrían ser designados como miembros de mesa, una pieza clave para el desarrollo del proceso.

Los comicios del 2026 no solo definirán al próximo presidente de la República, vicepresidentes y representantes al Parlamento Andino, sino que también elegirán a los nuevos integrantes del Congreso en su retorno al sistema bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, lo que ha generado una mayor expectativa ciudadana.

SORTEO DE MIEMBROS DE MESA

Uno de los hitos más importantes será el sorteo para elegir a los miembros de mesa. De acuerdo con la ONPE, este procedimiento se realizará este 29 de enero. En total, más de 820 mil ciudadanos serán seleccionados como titulares y suplentes para integrar las mesas de sufragio en todo el país.

Cada mesa estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes, con el objetivo de asegurar su instalación desde las 6:00 de la mañana y dar inicio a la votación a las 7:00 a. m., sin contratiempos. Previamente, el 23 de enero, la ONPE realizó una selección preliminar de 25 ciudadanos por cada una de las 92,766 mesas que se instalarán a nivel nacional, lista que servirá como base para el sorteo final.

¿CÓMO SABER SI SOY MIEMBRO DE MESA?

Para que los electores puedan conocer si han sido designados como miembros de mesa y saber con anticipación dónde les tocará votar, puedes ingresar a este LINK. La entidad recomendó seguir sus canales oficiales, ya que cualquier cambio en el cronograma será informado oportunamente.

Tras la publicación de la lista provisional, se abrirá un periodo de tachas de tres días en el cual los ciudadanos podrán cuestionar la designación de un miembro de mesa si este se encuentra dentro de algún impedimento legal.

Las tachas son evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Concluido este proceso, la ONPE anunciará la lista definitiva de miembros de mesa.

🗳️ ¡Se inicia el proceso de selección de miembros de mesa! Este viernes 23 de enero se realizará la primera etapa de selección, en la que se elegirán 25 candidatos por cada mesa de votación. De este grupo, 9 serán finalmente designados mediante un sorteo público el 29 de enero. pic.twitter.com/uxsvs8Uipr — ONPE (@ONPE_oficial) January 22, 2026

Quienes cumplan con la función de miembro de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165, equivalente al 3% de 1 UIT. En caso de que un ciudadano asuma el cargo como reemplazo durante la jornada electoral, el monto será de S/ 275, correspondiente al 5% de una UIT.

La normativa electoral también contempla excepciones. No podrán ser designados como miembros de mesa las principales autoridades del Estado, integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, candidatos, personeros de partidos políticos, ni funcionarios de los organismos electorales como la ONPE, el JNE o el RENIEC. Tampoco están obligados los ciudadanos mayores de 70 años, las personas con discapacidad acreditada ni quienes figuran como residentes en el extranjero en el padrón electoral.

