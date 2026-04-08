Elecciones 2026: ¿Se puede votar con el DNI vencido, en trámite o robado?

A unos días de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) enfatizó que el DNI es el único documento legal para ir a votar. No se admitirán sustitutos para ingresar a la cámara secreta.

VOTACIÓN CON DNI CADUCADO

Jorge Puch Pardo Figueroa, subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Reniec, confirmó que los ciudadanos podrán utilizar su DNI vencido o próximo a caducar de forma excepcional este 12 de abril. Esta medida busca garantizar la participación masiva, aunque se sugiere actualizarlo posteriormente para gestiones administrativas externas.

ROBO DEL DOCUMENTO

Si pierdes tu DNI a causa de un robo el mismo día de los comicios, deberás:

Interponer la denuncia policial. Tramitar la dispensa o exoneración de la multa electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe apuntar que el comprobante de trámite (voucher) o el ticket de duplicado no son válidos para votar. Solo se permite el carné físico.

BENEFICIOS PARA ADULTOS MAYORES

Vigencia permanente: El DNI de personas mayores de 60 años no caduca.

Gratuidad: Ciudadanos a partir de los 65 años pueden renovar su documento sin costo en cualquier oficina del país.

HORARIOS ESPECIALES Y RECOJO DE DNI

Para facilitar la entrega de documentos, las sedes con mayor afluencia atenderán el sábado 11 y domingo 12 de abril. Antes de asistir, verifica el estado de tu trámite en el portal oficial del Reniec para confirmar que el DNI esté “listo para recojo”.

¿Perdiste tu ticket de recojo? No es impedimento. Gracias al sistema automatizado de Reniec, la identidad del titular se verifica digitalmente para efectuar la entrega inmediata.

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