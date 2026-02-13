El Niño Costero iniciaría en marzo y Enfen activa estado de alerta

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que el desarrollo de El Niño Costero empezaría a partir de marzo y persistiría hasta noviembre, por lo que dispuso activar el “estado de alerta”.

Según el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas hasta hoy, así como de otros pronósticos nacionales e internacionales actualizados, es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, llegando hasta una magnitud moderada en julio.

De otro lado, en el Pacífico central (región Niño 3.4), la condición neutra es más probable que continúe hasta mayo del 2026 y, a partir de junio, es más probable el desarrollo de El Niño en esta región, con magnitud débil.

El pronóstico vigente de febrero-abril 2026 advierte de precipitaciones entre “normal” a “sobre lo normal” en la costa norte del Perú, sin que se descarten episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, en especial durante marzo y abril, además de temperaturas del aire por encima de los rangos normales en esa zona del país.

En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé que predominen caudales “sobre lo normal” en la vertiente del Pacífico, sin descartar eventos de crecidas repentinas.

Y sobre los recursos pesqueros, se espera que para las próximas semanas los indicadores reproductivos de la anchoveta continúen mostrando el incremento de sus procesos de maduración gonadal y desove. Además, se prevé que continúe la disponibilidad de bonito y perico frente a la costa peruana.

Por todo lo mencionado, Enfen recomienda a las autoridades adoptar medidas orientadas a reducir el riesgo de desastres, así como realizar acciones de preparación ante peligros inminentes, emergencias o desastres. Asimismo, sugiere dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales.

Asimismo, exhorta a la población a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales del Enfen. La emisión del próximo comunicado oficial ordinario será el viernes 27 de febrero. Puedes revisar el más reciente informe técnico aquí.

