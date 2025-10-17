Este 24 de octubre será feriado regional: revisa quiénes podrán descansar

Para el disfrute de una gran cantidad de personas, el viernes 24 de octubre será feriado regional en una zona de nuestro país. Por ello, esa fecha constituye una gran oportunidad para que muchos trabajadores del lugar puedan pasar tiempo libre al lado de sus familiares y/o amigos.

Además, al unirse con el sábado 25 y el domingo 26 de octubre, los vecinos de este lugar podrán disfrutar de un fin de semana largo. En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce quiénes tendrán la posibilidad de descansar en dicha fecha.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL 24 DE OCTUBRE?

El viernes 24 de octubre será día feriado para los trabajadores de la provincia de San Román, en la región de Puno, con motivo del aniversario de esa localidad. Este año será especial, pues cumplen 99 años de creación.

La fecha está respaldada por la Ley 13293, aprobada el 28 de diciembre del 1959 por el Congreso de la República, que declara “feriado en la provincia de San Román, el día 24 de octubre de cada año, por el aniversario de la inauguración de dicha provincia”.

Asimismo, la mencionada ordenanza establece que “el Ministerio de Gobierno y Policía queda encargado del cumplimiento de la presente ley“.

Los beneficiados son los trabajadores del sector público. Sin embargo, en el caso del sector privado, el día de descanso se otorgará previo acuerdo con los empleadores.

VIDEO RECOMENDADO