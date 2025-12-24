Este 29 de diciembre será feriado regional: revisa quiénes podrán descansar

Para el disfrute de una gran cantidad de personas, el lunes 29 de diciembre será feriado regional en una zona de nuestro país. Por ello, esa fecha constituye una gran oportunidad para que muchos trabajadores del lugar puedan pasar tiempo libre al lado de sus familiares y/o amigos.

Además, al unirse con el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre, los vecinos de este lugar podrán disfrutar de un fin de semana largo. En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce quiénes tendrán la posibilidad de descansar en dicha fecha.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL 29 DE DICIEMBRE?

El lunes 29 de diciembre será día feriado para los trabajadores de la región La Libertad con motivo de la celebración de la proclamación de la independencia nacional realizada en Trujillo.

La fecha está respaldada por la Ley N.° 4185, aprobada el 7 de diciembre de 1920 por el Congreso de la República y refrendada por el expresidente Augusto B. Leguía, que declara feriado para La Libertad “el 29 de diciembre de todos los años con el objeto de perpetuar la proclamación de la independencia nacional realizada en Trujillo”.

Cabe recordar que el 29 de diciembre de 1820 fue realizado el acto de proclamación de la independencia por José Bernardo de Tagle, nobiliariamente conocido como IV marqués de Torre Tagle, lo que marcó un histórico desarrollado en la Plaza de Armas de la ciudad norteña.