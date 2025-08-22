¿Este viernes 29 de agosto será feriado o día no laborable? Esto dice El Peruano

Con el fin de mes cada vez más cerca, miles de peruanos se preguntan si el viernes 29 de agosto de 2025 será considerado feriado nacional, ya que el sábado 30 se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y Filipinas.

En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce si este viernes tendrá el mismo tratamiento que el sábado por Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, quien dedicó su vida desde temprana edad a la fe, al cuidado de enfermos y a la protección de los niños.

¿SERÁ FERIADO O DÍA NO LABORABLE EL VIERNES 29 DE AGOSTO?

Según el Decreto Legislativo N.° 713, publicado en el diario El Peruano, el 30 de agosto será feriado nacional para los trabajadores del sector público como privado. Sin embargo, la norma no contempla al 29 de agosto como día no laborable, por lo que se mantiene como jornada habitual.

Esto significa que el feriado se celebrará el sábado, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un fin de semana especial. Así, según el artículo 6 de la citada ley, los empleados tienen derecho a un descanso obligatorio durante los feriados sin afectar su remuneración.

En caso de que un trabajador preste servicios durante ese día, recibirá una triple compensación. El pago por el feriado, el pago por la jornada laborada y un monto adicional por laborar en día festivo, salvo que se acuerde un descanso sustitutorio.

