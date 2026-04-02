Feriados de Semana Santa 2026: cuánto te deben pagar si trabajas el 2 y 3 de abril

La llegada de la Semana Santa 2026 trae consigo dos de los feriados más esperados del año: el jueves 2 y viernes 3 de abril. En estas fechas, tanto trabajadores del sector público como privado tienen derecho a un descanso remunerado conforme a la legislación laboral vigente en el Perú.

Sin embargo, en diversos sectores donde las actividades no se detienen, muchos empleados deberán continuar con sus labores habituales. Ante este escenario, muchos tiene la duda de cuánto les corresponde recibir por trabajar en días feriados. En esta nota te lo explicamos.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS EN SEMANA SANTA?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sunafil, los trabajadores que laboren durante estos feriados sin recibir descanso sustitutorio tienen derecho a una triple remuneración. Este pago incluye el salario habitual por el feriado, una remuneración adicional por el trabajo realizado y una sobretasa por laborar en día festivo.

Es importante tener en cuenta que si el empleador otorga un día de descanso compensatorio, no se aplicará el pago triple. Asimismo, si el feriado coincide con el día de descanso semanal del trabajador, solo corresponde el pago regular, según lo establece la normativa vigente.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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