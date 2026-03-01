Gobierno aprueba bono de 500 soles: quiénes y cuándo podrán cobrarlo

El Gobierno aprobó la quinta convocatoria del 2026 para la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de 500 soles. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 063-2026-Vivienda, publicada en el diario oficial El Peruano.

En esta convocatoria se contempla la entrega de 33 bonos a igual número de beneficiarios en distritos de Áncash, Ayacucho, Huancavelica y Lambayeque, zonas que se encuentran bajo Estado de Emergencia tras los daños ocasionados por las precipitaciones pluviales.

Frente a este contexto, ¿quiénes podrán acceder a este importante bono y, sobre todo, a partir de cuándo lo recibirán? En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles sobre este tema.

¿QUIÉNES COBRAN EL BONO DE 500 SOLES Y CUÁNDO?

El bono está dirigido a familias damnificadas que no cuenten con otra casa distinta a la afectada y que alquilen un inmueble ubicado en el mismo departamento declarado en emergencia. El monto es de 500 soles mensuales y se otorga por un plazo máximo de hasta dos años.

Los potenciales beneficiarios deberán presentar su solicitud y documentación ante su municipalidad distrital dentro de los diez días hábiles posteriores a la publicación de la resolución.

El primer cobro se realizará en el Banco de la Nación, en una fecha que será anunciada por el Fondo Mivivienda S.A. y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de sus canales oficiales.

