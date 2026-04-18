Yo Soy GRANDES BATALLAS: Gilda desafió a Alejandra Guzmán en intensa batalla femenina

La tercera batalla de la jornada trajo al escenario a la imitadora de Gilda, quien llegó decidida a enfrentar a la consagrada Alejandra Guzmán. Desde su ingreso, dejó clara su actitud competitiva y su objetivo en la competencia.

“¿Querían una verdadera batalla? Pues para eso vine”, afirmó la participante, mostrando seguridad en su regreso. Además, resaltó su determinación: “No soporto perder… vengo con una misión, quedarme en una silla de consagrado”.

La retadora también dejó un mensaje directo para sus rivales. “Cuando se trata de ir a la guerra, veo a todos los enemigos por igual”, señaló, anticipando un enfrentamiento intenso.

Al momento de elegir, no dudó en señalar a su contrincante. “Hoy día vamos por la reina de corazones, Alejandra Guzmán”, anunció, desatando la expectativa en el escenario.

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