Gobierno aprueba fraccionamiento de la tarifa del agua por incremento de precio hasta el 2027

Ante el aumento de la tarifa del agua anunciada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el gobierno peruano autorizó el fraccionamiento del agua para las familias afectadas por la medida, además de limitar el aumento paulatino hasta el 2027.

A través del Decreto Supremo N.° 002-2024-VIVIENDA, se establece que se podrá extender los cobros para los usuarios residenciales de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) en cuotas. Esta decisión responde a la oficialización del rebalanceo de la Sunass que busca obtener fondos para el mantenimiento de servicio.

Cuotas para pagar los recibos de agua

El decreto expedido por el Despacho Presidencial, señala que el fraccionamientos en cuotas inicia desde los cobros del 2026 y podrán acumularse hasta el 2027.

También el documento señala que no solo los usuarios residenciales podrán beneficiarse. Las personas que se encuentren en la clase no residencial, podrán solicitar facilidades de pago a la EPS con la que mantienen el servicio de agua. Para este apartado, ya depende de la empresa la medida de apoyo.

Las empresas están obligadas a reportar cada mes el número de familiar que han aplicado el fraccionamiento tarifario en sus servicios. Esta información deberá ser entregada cada quincena de los meses.

Si deseas ser beneficiario de este fraccionamiento, puedes solicitar a la empresa que te brinda agua en tu vivienda si puedes acceder a través de sus canales oficiales.

VIDEO RECOMENDADO