¿Será feriado o día no laborable el 31 de octubre por el Día de la Canción Criolla o Halloween?

Con la llegada de fin de mes, muchos se preguntan si el 31 de octubre de 2025 será feriado o día no laborable. La fecha coincide con dos celebraciones muy esperadas: el Día de la Canción Criolla y Halloween, que cada año reúnen a miles de personas en eventos, fiestas y actividades culturales en todo el país.

Entonces, ¿habrá descanso oficial o fin de semana largo en esta ocasión? No te preocupes, porque en la siguiente nota de Latina Noticias, conocerá qué dice el Gobierno y cuál será el único feriado oficial que podrás disfrutar en esas fechas. ¿SERÁ DÍA NO LABORABLE O FERIADO ESTE 31 DE OCTUBRE?

Actualmente, el Perú cuenta con 16 feriados nacionales establecidos por ley. Sin embargo, en esa lista no figura el 31 de octubre, por lo que la respuesta oficial es no: esa fecha no ha sido declarada feriado nacional ni jornada no laborable por el Gobierno.

Aunque el 31 de octubre se celebra en el país el Día de la Canción Criolla y también Halloween, ambas conmemoraciones no otorgan descanso remunerado. Por tanto, será un día laboral común tanto para el sector público como privado.

El único feriado oficial en ese rango de fechas será el sábado 1 de noviembre, cuando se conmemora el Día de Todos los Santos, una festividad católica en la que se recuerda a los difuntos. Este año, al caer sábado, no habrá fin de semana largo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

