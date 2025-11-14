¿La jornada laboral se reducirá de ocho a seis horas en Perú? Esto se sabe

En los últimos días, miles de usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos ante la supuesta aprobación de un decreto que reduciría la jornada laboral en Perú de ocho a seis horas.

La noticia se viralizó rápidamente y generó dudas entre trabajadores y empleadores, quienes temieron un cambio inmediato en sus horarios, remuneraciones y condiciones laborales.

Sin embargo, esta información es falsa. Hasta la fecha, no existe ninguna norma vigente ni decreto aprobado que reduzca la jornada máxima en el país. La legislación peruana mantiene intacto el límite actual y cualquier modificación deberá ser debatida y aprobada oficialmente en el Congreso.

¿EN EL PERÚ SE REDUCIRÁ LA JORNADA LABORAL A SEIS HORAS?

Hasta noviembre de 2025, la jornada laboral peruana sigue regulada por el Decreto Legislativo N.º 854, que establece un máximo de ocho horas diarias o 48 semanales. Tampoco existe modificación alguna impulsada desde el Congreso o el Ejecutivo que altere este tope.

La Constitución, en su artículo 25, respalda este marco legal y permite que, por acuerdo, las empresas puedan establecer jornadas menores si así lo desean. En cuanto a los derechos laborales, ningún empleador puede obligarte a trabajar más de 48 horas a la semana.

Si lo hace, incurre en una infracción grave según el Decreto Legislativo N.º 910. Las horas adicionales siempre deben pagarse como horas extras, y el trabajador puede presentar una denuncia ante Sunafil si no se respetan estos pagos.

Respecto a jornadas menores, la ley solo exige que la remuneración se ajuste a las horas que realmente se pactan. Esto no constituye un descuento, sino la aplicación correcta de la normativa. Empresas con jornadas de 40 o 36 horas semanales operan legalmente siempre que respeten el salario proporcional.

Aunque la reducción general de la jornada no es una realidad, existen proyectos en debate en el Congreso. Ninguno ha sido aprobado hasta ahora. Por tanto, la jornada laboral en Perú continúa siendo de 8 horas diarias y 48 semanales.

