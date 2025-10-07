Las búsquedas que nunca debes hacer en Google para evitar que te vacíen las cuentas

Atención. Los ataques cibernéticos vienen afectando a millones de personas en todo el mundo, pues a través de Internet, los delincuentes atacan a millones de usuarios y todo esto es por alguna búsqueda inocente que se realiza en Google a través del celular e incluso de una PC.

Si bien el Internet y sobre todo Google es la respuesta a muchas preguntas que podemos hacernos en el día a día, también es una herramienta peligrosa en donde se tiene que tener cuidado en muchos aspectos. En esta nota, te mostraremos cuáles son las búsquedas que no debes realizar para evitar algún robo cibernético.

Primero, debemos evitar ingresar a enlaces de dudosa procedencia, luego, hacer clic en cualquier enlace que nos envíen y sobre todo, dudar de alguna promoción u oferta que se vea de manera online, pues estos delincuentes aprovechan en utilizar nombres de grandes empresas para realizar sus fechorías.

ESTAS SON LAS BÚSQUEDAS QUE NO DEBES REALIZAR EN GOOLGE

Números de atención al cliente : Si bien las personas buscan los números de las empresas en Google, no se debería hacer, pues los delincuentes suelen suplantar las cuentas oficiales de cada empresa.

: Si bien las personas buscan los números de las empresas en Google, no se debería hacer, pues los delincuentes suelen suplantar las cuentas oficiales de cada empresa. Tutoriales para hackear cuentas o redes de WiFi : Estas búsquedas sirven como gancho para caer en fraudes o phishing. Por ello, se recomienda seguir otras prácticas seguras.

: Estas búsquedas sirven como gancho para caer en fraudes o phishing. Por ello, se recomienda seguir otras prácticas seguras. Compra de medicamentos sin receta : Si bien es ilegal hacerlo, hay muchos sitios web de dudosa procedencia que ofrecen recetas falsas y es ahí donde roban la información

: Si bien es ilegal hacerlo, hay muchos sitios web de dudosa procedencia que ofrecen recetas falsas y es ahí donde roban la información Préstamos fáciles o dinero rápido : Puede ser un problema de muchas personas, sin embargo, no hay manera de que alguien ofrezca dinero tan rápido, pues la mayoría suele ser una estafa y trampa.

: Puede ser un problema de muchas personas, sin embargo, no hay manera de que alguien ofrezca dinero tan rápido, pues la mayoría suele ser una estafa y trampa. Descargas gratuitas de software: Es la búsqueda más peligros ya que la mayoría son versiones hackeadas.

