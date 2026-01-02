Matrícula digital 2026: conoce AQUÍ todo lo que debes saber para inscribir a tus hijos de forma fácil y segura

La matrícula digital presenta algunos cambios con respecto a la del año anterior. Por eso, en Latina Noticias te contamos todo lo que debes saber con respecto a la modalidad online y cómo empezar el trámite para que puedas matricular a tus hijos sin inconvenientes.

¿Cuándo empieza la matrícula digital 2026?

El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá en marcha, a partir del 19 de enero de 2026, el nuevo sistema de matrícula digital para instituciones educativas públicas, el cual es completamente gratuito. La nueva modalidad “Solicita tu vacante” será el único canal oficial para acceder a una vacante en las instituciones detalladas a continuación.

Es importante mencionar que la matrícula solo es para los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano, y aquellos que van a realizar un traslado. Los demás estudiantes que continuarán en sus instituciones educativas solo deben ratificar su matrícula por los medios que el colegio haya previsto.

¿Cuál es el link oficial de la matrícula digital?

Con la finalidad de agilizar los trámites, evitar las colas presenciales y asegurar un proceso más ordenado, los padres o tutores podrán registrar la solicitud de vacante a través del siguiente enlace https://matriculadigital.pe/. La modalidad abarca todos los niveles del sistema de educación público: educación inicial para niños de tres, cuatro y cinco años, primaria, secundaria y procesos de reincorporación de estudiantes.

¿En qué UGEL y colegios se aplicará la matrícula digital?

Para la matrícula digital 2026, el Minedu confirmó la participación de 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) distribuidas en seis regiones del Perú. Las cuales son:

Callao: UGEL Ventanilla y DRE Callao.

Lima Provincias: UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 15 Huarochirí y UGEL 16 Barranca.

Lima Metropolitana: UGEL 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.

Moquegua: UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto.

Arequipa: UGEL La Joya, Arequipa Norte y Arequipa Sur.

Tacna: UGEL Tacna.

Asimismo, los colegios que cuentan con la modalidad de matrícula digital, pueden ser consultados en el mismo enlace compartido anteriormente. De esta manera, los padres de familia podrán verificar si pueden realizar la inscripción de manera virtual.

