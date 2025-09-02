Nuevos horarios, sedes y costos para tramitar el pasaporte en Lima y Callao
La Superintendencia Nacional de Migraciones informó los nuevos horarios para tramitar el pasaporte electrónico en Lima Metropolitana y el Callao, donde se encuentran citas disponibles para el mismo día, lo que permite a los usuarios obtener su documento de viaje en pocas horas.
Para este mes de septiembre, la entidad habilitó un total de 100 mil citas, las cuales pueden ser reservadas a través de la web de la institución o de manera presencial, previo pago de la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en págalo.pe con el código 01810, registrando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.
NUEVOS HORARIOS Y SEDES DE MIGRACIONES
Agencia de Atención al Ciudadano Surco
C. C. Jockey Plaza
De lunes a sábado de 8:30 a. m. a 8:30 p. m.
Domingos de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Centro MAC Lima Norte
C. C. Mallplaza Comas
De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Migracentro Primavera
C. C. Real Plaza Primavera
De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Centro MAC Lima Este
C. C. Mall Aventura Santa Anita
De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Centro MAC Lima Sur
C. C. Open Plaza Atocongo
De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Centro MAC Ventanilla
Ex Zona Comercial Ventanilla
De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Centro MAC Callao
C. C. Mallplaza Bellavista
De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Migracentro Purucuchuco
C. C. Real Plaza Puruchuco
De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Migracentro Vila María
C. C. Real Plaza Villa María
De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
La Superintendencia Nacional de Migraciones reafirmó que su objetivo es facilitar el acceso a sus servicios a toda la ciudadanía.