Octavo retiro de AFP: requisitos y datos que debes tener listos

El Gobierno oficializó la Ley N.° 32445, que autoriza el octavo retiro de fondos de las Administradoras Privadas de Pensiones (AFP) por hasta 4 UIT, es decir, S/ 21 400. Con esta norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene un plazo máximo de 30 días calendario para emitir el reglamento operativo que permitirá a los afiliados iniciar el trámite.

RETIRO DE AFP 2025: ¿QUÉ DATOS DEBO TENER LISTO PARA SOLICITARLO?

Para acceder al retiro de AFP 2025, los aportantes deberán tener actualizados sus datos en la AFP y en la entidad bancaria. Entre ellos:

Número de celular y correo electrónico vigentes.

DNI vigente.

Clave de acceso a la banca en línea.

El depósito solo podrá hacerse en una cuenta bancaria individual, no mancomunada, y activa a nombre del solicitante.

Las entidades financieras recalcan que los datos registrados en la cuenta bancaria deben coincidir con los consignados en la solicitud. En caso de que la cuenta tenga restricciones para recibir fondos, esta podría ser rechazada, lo que impediría el desembolso. Por ello, se recomienda a los afiliados verificar sus cuentas antes de iniciar el trámite.

El procedimiento de retiro será similar al de años anteriores: los aportantes podrán registrar su solicitud de manera presencial o a través de un portal web habilitado por cada AFP. Una vez presentada, los desembolsos se realizarán en armadas mensuales equivalentes a 1 UIT, con el primer abono programado a los 30 días de iniciado el proceso. Si el afiliado decide detener el retiro, podrá comunicarlo a su AFP hasta 10 días antes del siguiente desembolso.

El dinero retirado mantiene su carácter intangible: no podrá ser retenido, embargado ni descontado por deudas, ya sean judiciales o administrativas. La única excepción aplica a las obligaciones por pensión de alimentos, que sí pueden generar descuentos sobre los fondos liberados.

Finalmente, para quienes no recuerden a qué AFP están afiliados, la SBS ofrece un servicio de consulta en línea con el DNI. Actualmente, en el Perú operan cuatro administradoras: Integra, Profuturo, Prima y Hábitat. Los trabajadores independientes no están obligados a aportar, pero se recomienda evaluar las opciones previsionales disponibles para asegurar una jubilación adecuada.

SOBRE EL RETIRO

Según especialistas, la SBS agilizaría la aprobación del reglamento para que el proceso comience en la segunda quincena de octubre. El cronograma se definirá en función del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los aportantes, como en retiros extraordinarios anteriores.

La norma también introduce cambios en el sistema previsional, como la eliminación de la obligación de aportar para los trabajadores independientes y la posibilidad de que las personas menores de 40 años accedan al 95,5 % de su fondo acumulado al momento de jubilarse. Estas modificaciones forman parte de la llamada “Ley de Modernización del Sistema Previsional”.