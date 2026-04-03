Partidos de hoy, viernes 3 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 3 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1 – Perú
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs CD Moquegua – L1 Max, L1 Play
3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play
6:15 p.m. | Cienciano vs AD Tarma – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Rayo Vallecano vs ElChe – ESPN 5, Disney+
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | PSG vs Toulouse – ESPN 2, Disney+
- Liga Profesional – Argentina
1:00 p.m. | Gimnasia Mendoza vs Vélez – TyC Sports
3:15 p.m. | Unión Santa Fe vs Deportivo Riestra – TyC Sports
5:30 p.m. | San Lorenzo vs Estudiantes LP – TyC Sports
- Liga MX – México
10:00 p.m. | Necaxa vs Mazatlán – Claro Sports, Pluto TV
- Sudamericano Sub 17 – Conmebol
3:00 p.m. | Uruguay vs Chile – DSports, DGO
6:00 p.m. | Paraguay vs Ecuador – DSports, DGO