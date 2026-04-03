Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Te ayudo

Partidos de hoy, viernes 3 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, viernes 3 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 3 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 3 DE ABRIL

  • Liga 1 – Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs CD Moquegua – L1 Max, L1 Play

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play

6:15 p.m. | Cienciano vs AD Tarma – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Rayo Vallecano vs ElChe – ESPN 5, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | PSG vs Toulouse – ESPN 2, Disney+

  • Liga Profesional – Argentina

1:00 p.m. | Gimnasia Mendoza vs Vélez – TyC Sports

3:15 p.m. | Unión Santa Fe vs Deportivo Riestra – TyC Sports

5:30 p.m. | San Lorenzo vs Estudiantes LP – TyC Sports

  • Liga MX – México

10:00 p.m. | Necaxa vs Mazatlán – Claro Sports, Pluto TV

  • Sudamericano Sub 17 – Conmebol

3:00 p.m. | Uruguay vs Chile – DSports, DGO

6:00 p.m. | Paraguay vs Ecuador – DSports, DGO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo