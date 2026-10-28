Yo Soy Castings 2026: El cambio de voz de “Alejandro Fernández” sorprendió al jurado

Leo Cepeda vino a imitar a “Alejandro Fernández” con la canción “Como quien pierde una estrella”. Antes de su presentación, contó sobre su vida en España y cómo se ha dedicado a ser enfermero de adultos mayores, lo que le valió el aplauso de Carlos Alcántara, quien reconoció el sacrificio que hay detrás de esa labor. Además de trabajar en ese campo, se dedicó a la música por un negocio familiar y trabajó la imitación que presentó.

Así lo demostró en su casting: el jurado solo tuvo buenos comentarios en la devolución. Algo que sorprendió al jurado y a la conductora fue el abrupto cambio de voz en el momento de ponerse en personaje.

Ricardo Morán comentó: “Tienes un timbre cercano, pero te falta peso escénico. Vas a tener que conseguirlo para la siguiente ronda porque te voy a decir que sí”.

De igual forma, Jely Reátegui afirmó: “Hay que trabajar en lo actoral para darle esa precisión. Pero creo que lo puedes hacer, veo todo el potencial y estoy emocionado. Yo también voy a decir que sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara le sugirió dejar el sombrero para poder concentrarse en su presentación y cerró con el tercer “sí” del jurado.

¿Logrará Leo ganar peso escénico en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!