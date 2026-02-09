Prevención durante el verano: Mira cómo evitar quemaduras en niños y adolescentes

Ante el incremento de las altas temperaturas propias de la temporada de verano y el periodo de vacaciones escolares, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado – Aniquem exhorta a las familias a reforzar las medidas de prevención en el hogar y en los espacios recreativos, con el fin de reducir el riesgo de quemaduras y otros daños en la piel de niños y adolescentes.

Aniquem recuerda la importancia de la supervisión constante de una persona adulta, especialmente durante el tiempo que los niños permanecen en casa. Actividades cotidianas como el uso de la cocina, la manipulación de líquidos calientes, artefactos eléctricos o productos inflamables pueden representar un riesgo si no se cuenta con una vigilancia adecuada.

Asimismo, la institución recomienda promover una correcta hidratación, incentivando la ingesta frecuente de líquidos, así como una alimentación balanceada rica en frutas y fibras, fundamentales para el cuidado de la salud durante las altas temperaturas.

En relación con las actividades recreativas al aire libre, como la asistencia a la playa o la piscina, Aniquem advierte sobre los riesgos de la exposición prolongada al Sol, recordando que las temperaturas elevadas pueden ocasionar daños severos en la piel. El uso de protector solar, prendas adecuadas y la elección de horarios seguros son medidas clave para la prevención.

De manera especial, Aniquem exhorta a las familias que se encuentran en proceso de rehabilitación por quemaduras a cumplir estrictamente con las indicaciones médicas, considerando el adecuado uso de prendas especiales, así como mantener una correcta limpieza, aseo e higiene, aspectos fundamentales para una recuperación segura y efectiva.

