Primavera en Lima: conoce el pronóstico del Senamhi del lunes 22 al viernes 26

Entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, Lima presentará mayor presencia de brillo solar, sobre todo hacia el mediodía y en horas de la tarde. Según informó el Senamhi, esta situación responde al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos del norte.

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente, precisó que estas condiciones atmosféricas reducirán la nubosidad y favorecerán el aumento de la temperatura diurna en la franja costera del país.

INICIO DE LA PRIMAVERA

La primavera comenzará este lunes 22 de septiembre a la 1:19 de la tarde, marcando el inicio de una transición climática con variaciones progresivas y un aumento paulatino de la temperatura.

En Lima, los distritos alejados del mar alcanzarían hasta 25 °C, mientras que los cercanos al litoral registrarían alrededor de 21 °C. Estas condiciones se darán sobre todo al mediodía, con mayor radiación solar. En las madrugadas podrían presentarse neblina, bancos de niebla o lloviznas ligeras en las zonas costeras.

INCREMENTO DE TEMPERATURAS

El aumento de la radiación solar alcanzará también a otras zonas del litoral. En Lima, se pronostican temperaturas entre 22 °C y 27 °C; en La Libertad, entre 24 °C y 28 °C; y en Áncash, entre 21 °C y 29 °C.

En Moquegua se prevén temperaturas que fluctuarán entre los 22 °C y 27 °C. En Ica se registraría el mayor aumento, con máximas de hasta 34 °C y mínimas de 21 °C. En La Libertad, los valores estarían entre los 21 °C y 29 °C, mientras que en Tacna se estiman temperaturas que variarían entre los 22 °C y 27 °C.

EFECTOS EN EL LITORAL